Фрагмент нового DVD NIGHTWISH



21 октября 2005 года стал поворотным моментом для каждого поклонника NIGHTWISH — было пролито много слез и дальше началась новая глава в истории группы. То, что впоследствии появилось на DVD под названием "End of an Era", стало не только финальным шоу их невероятно успешного тура" Once", но и самым последним совместным выступлением с Tarja Turunen.



Седьмого декабря на тройном виниле, а также в варианте Erabook c Blu-ray, 2CD и тройном виниле выпущено переиздание "End Of An Era":



Blu-ray



01. Dark Chest Of Wonders



02. Planet Hell



03. Ever Dream



04. The Kinslayer



05. Phantom Of The Opera



06. The Siren



07. Sleeping Sun



08. High Hopes



09. Bless The Child



10. Wishmaster



11. Slaying The Dreamer



12. Kuolema Tekee Taiteilijan



13. Nemo



14. Ghost Love Score



15. Stone People



16. Creek Mary's Blood



17. Over The Hills And Far Away



18. Wish I Had An Angel



19. Documentary: "A Day Before Tomorrow



CD1



01. Dark Chest Of Wonders



02. Planet Hell



03. Ever Dream



04. The Kinslayer



05. Phantom Of The Opera



06. The Siren



07. Sleeping Sun



08. High Hopes



09. Bless The Child



10. Wishmaster



CD2



01. Slaying The Dreamer



02. Kuolema Tekee Taiteilijan



03. Nemo



04. Ghost Love Score



05. Stone People



06. Creek Mary's Blood



07. Over The Hills And Far Away



08. Wish I Had An Angel



Концертное видео на композицию "Wish I Had An Angel" доступно ниже.





















