Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 80
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 31
*Из ACCEPT уходит басист 23
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 22
*Барабанщик ACCEPT об уходе басиста 20
[= ||| все новости группы



*

Nightwish

*



10 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

1 дек 2018 : 		 Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

27 ноя 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из DVD NIGHTWISH

27 окт 2018 : 		 Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

18 сен 2018 : 		 NIGHTWISH определились с местом съемки DVD

3 июл 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома

16 мар 2018 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

12 мар 2018 : 		 Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"

8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое

17 янв 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год

5 янв 2017 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

16 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Фрагмент нового DVD NIGHTWISH



*
zoom
*
* *
21 октября 2005 года стал поворотным моментом для каждого поклонника NIGHTWISH — было пролито много слез и дальше началась новая глава в истории группы. То, что впоследствии появилось на DVD под названием "End of an Era", стало не только финальным шоу их невероятно успешного тура" Once", но и самым последним совместным выступлением с Tarja Turunen.

Седьмого декабря на тройном виниле, а также в варианте Erabook c Blu-ray, 2CD и тройном виниле выпущено переиздание "End Of An Era":

Blu-ray

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kinslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes

09. Bless The Child

10. Wishmaster

11. Slaying The Dreamer

12. Kuolema Tekee Taiteilijan

13. Nemo

14. Ghost Love Score

15. Stone People

16. Creek Mary's Blood

17. Over The Hills And Far Away

18. Wish I Had An Angel

19. Documentary: "A Day Before Tomorrow

CD1

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kinslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes

09. Bless The Child

10. Wishmaster

CD2

01. Slaying The Dreamer

02. Kuolema Tekee Taiteilijan

03. Nemo

04. Ghost Love Score

05. Stone People

06. Creek Mary's Blood

07. Over The Hills And Far Away

08. Wish I Had An Angel

Концертное видео на композицию "Wish I Had An Angel" доступно ниже.

NIGHTWISH Unveils









Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

assassin


10 дек 2018, 21:18		Интересно, что я, как владелец первого издания, могу здесь нового увидеть?

Evil3062


10 дек 2018, 22:29		ничего, кроме как бы качественной картинки HD но пока по роликам гогно. Если такое качество будет в реале даром не надо.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 796

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом