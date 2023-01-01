сегодня



Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»



Tuomas Holopainen в интервью Overdrive ответил на вопрос, какие чувства он и коллеги по группе испытывали от возвращения в тур после победы Floor над раком:



«Первое шоу этого этапа [европейского тура] в Антверпене (Бельгия, 20 ноября) было очень эмоциональным для всех нас, но особенно для Floor. Всё это вырвалось наружу во время песни "Sleeping Sun". Она не могла петь её ближе к концу, она просто сломалась. Это был позитивный срыв, если вы понимаете, о чём я. Это был колоссальный выброс беспокойства и давления, которые накопились внутри неё. Это была кульминация победы над раком, наконец-то проведённого тура и того факта, что её голос достаточно хорош, чтобы делать то, что она любит делать. Всё это проявилось в одно и то же время, и с того момента всё было замечательно!»







+0 -0



просмотров: 68

