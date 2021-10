сегодня



NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA в 2021 году:



November

14 - Oslo, Norway -Spektrum

22 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome (SOLD OUT)

23 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome (SOLD OUT)

30 - Budapest, Hungary - Budapest Sportaréna





December

10 - Antwerp, Belgium - Lotto Arena

13 - London, England - SSE Arena Wembley

19 - Vienna, Austria - Stadthalle

20 - Prague, Czech Republic - O2 Arena

29 - Tampere, Finland - Uros Areena (SOLD OUT)

30 - Helsinki, Finland - Ice Hall



Из-за различных ограничений Covid нам пришлось перенести остальные даты европейского тура на 2022 год, и мы объявим новые даты как можно скорее. Сохраняйте ваши билеты!





Мы также хотели бы любезно напомнить вам, что для входа на эти концерты потребуется подтверждение вакцинации и/или того, что вы здоровы. Мы сердечно благодарим вас за терпение в эти непростые времена и надеемся увидеть как можно больше из вас очень скоро!







