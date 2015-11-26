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Nightwish

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23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA

13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH

24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH
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NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA



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NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA в 2021 году:

November
14 - Oslo, Norway -Spektrum
22 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome (SOLD OUT) 
23 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome (SOLD OUT) 
30 - Budapest, Hungary -  Budapest Sportaréna


December
10 - Antwerp, Belgium - Lotto Arena
13 - London, England - SSE Arena Wembley
19 - Vienna, Austria - Stadthalle
20 - Prague, Czech Republic - O2 Arena
29 - Tampere, Finland - Uros Areena (SOLD OUT)
30 - Helsinki, Finland - Ice Hall

Из-за различных ограничений Covid нам пришлось перенести остальные даты европейского тура на 2022 год, и мы объявим новые даты как можно скорее. Сохраняйте ваши билеты! 


Мы также хотели бы любезно напомнить вам, что для входа на эти концерты потребуется подтверждение вакцинации и/или того, что вы здоровы. Мы сердечно благодарим вас за терпение в эти непростые времена и надеемся увидеть как можно больше из вас очень скоро!

NIGHTWISH Announce European Tour For November / December 2021; AMORPHIS And SONATA ARCTICA Confirmed As Support For Select Shows



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