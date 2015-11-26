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Nightwish

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15 янв 2019 : 		 Переиздания альбомов NIGHTWISH выйдет весной

14 янв 2019 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH на Bloodstock 2018

14 дек 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы не стремимся к концертам с оркестром»

10 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

1 дек 2018 : 		 Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

27 ноя 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из DVD NIGHTWISH

27 окт 2018 : 		 Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

18 сен 2018 : 		 NIGHTWISH определились с местом съемки DVD

3 июл 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома

16 мар 2018 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

12 мар 2018 : 		 Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"

8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое
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Переиздания альбомов NIGHTWISH выйдет весной



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Nuclear Blast первого марта выпустят переиздания альбомов NIGHTWISH — "Once", "Dark Passion Play" и "Made In Hong Kong - And In Various Other Places".

Once:

- Digipak
- White w/Grey Splatter LP - Limited to 500
- White/Grey Swirl LP - Limited to 1,200
- Clear/Blue Swirl LP -  Limited to 300

Трек-лист:

"Dark Chest Of Wonders"
"Wish I Had An Angel"
"Nemo"
"Planet Hell"
"Creek Mary's Blood"
"The Siren"
"Dead Gardens"
"Romanticide"
"Ghost Love Score"
"Kuolema Tekee Taiteilijan"
"Higher Than Hope"

Dark Passion Play:

- White w/ Blue Splatter LP - Limited to 500
- Blue w/ White Swirl LP  - Limited to 1,200
- Blue w/ White Splatter LP  - Limited to 300
- Digipak

Трек-лист:

"The Poet And The Pendulum"
"Bye Bye Beautiful"
"Amaranth"
"Cadence Of Her Last Breath"
"Master Passion Greed"
"Eva"
"Sahara"
"Whoever Brings The Night"
"For The Heart I Once Had"
"The Islander"
"Last Of The Wilds"
"7 Days To The Wolves"
"Meadows Of Heaven"
 
Made in Hong Kong - And In Various Other Places

- Grey / Black Swirl LP - Limited to 600
- White w/ Black Splatter LP - Limited to 300
- Clear / White Splatter LP - Limited to 300
- Digipak

Трек-лист:

"Bye Bye Beautiful" (Live, Made in Hong Kong)
"Whoever Brings The Night" (Live, Made in Hong Kong)
"Amaranth" (Live, Made in Hong Kong
"The Poet And The Pendulum" (Live, Made in Hong Kong)
"Sahara" (Live, Made in Hong Kong)
"The Islander" (Live, Made in Hong Kong)
"Last Of The Wilds" (Live, Made in Hong Kong)
"7 Days To The Wolves" (Live, Made in Hong Kong)
"Escapist"
"While Your Lips Are Still Red" (Theme From "Lieksa!")
"Cadence of Her Last Breath" (Demo)

NIGHTWISH Announce CD / Limited Vinyl Reissues Of Dark Passion Play, Once, Made In Hong Kong - And In Various Other Places




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