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*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
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Nightwish

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Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH



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Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH Floor Jansen, которое состоялось третьего сентября в Амстердаме, доступно для просмотра ниже.

Сет 1:

"Ever Dream" (Nightwish) 
"Storm In A Glass" (Northward) 
"Nemo" (Nightwish) 
"Mama" (Samantha Steenwijk cover) 
"Sweet Curse" (ReVamp song - with Henk Poort) 
"Dangerous Game" (from Jekyll & Hyde - with Henk Poort) 
"Euphoria" (Loreen)
"Face Your Demons" (After Forever) 
"Winner" (Tim Akkerman cover)

Сет 2:

"Slow, Love, Slow" (Nightwish)
"Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper cover) 
"Strong" (After Forever) 
"Élan" (Nightwish) 
"Energize Me" (After Forever) 
"Qué Se Siente" (Rolf Sanchez)
"Bridle Passion" (Northward) 
"Our Decades In The Sun" (Nightwish)
"Wolf And Dog" (ReVamp) 
"The Phantom Of The Opera" (Andrew Lloyd Webber cover - with Henk Poort)

FLOOR JANSEN - Pro-Shot September 2021 Solo Show In Amsterdam Streaming In Its Entirety




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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2 ноя 2022
Klawd Air
Ëбнешься... нихуя себе она викинг на фотке.
Like!2
2 ноя 2022
R
R0ck_N_R0lla
вот это тетя. если наденет шорты еще короче, будет виден ствол
Like!2
2 ноя 2022
E
Equitant
Фото - за секунду до превращения в Халка :-О
2 ноя 2022
Saint Portnoy
Вот и поёт в том известном ансамбле дольше всех - потому что, ежели чего, сомнёт всех пятерых аки фантики одной левой ладонью!

А кроме шуток, здоровья Флорке.

просмотров: 725

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