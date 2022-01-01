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Nightwish

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Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH



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Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH Floor Jansen, состоявшегося первого сентября в AFAS Live, Амстердам, Нидерланды, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Ever Dream (Nightwish song)
Storm in a Glass (Northward song)
Nemo (Nightwish song) (acoustic)
Mama (Samantha Steenwijk cover)
Sweet Curse (ReVamp song) (with Henk Poort)
Dangerous Game (Jekyll & Hyde cover) (with Henk Poort)
Euphoria (Loreen cover)
Face Your Demons (After Forever song)
Winner (Tim Akkerman cover)
Slow, Love, Slow (Nightwish song)
Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper cover)
Strong (After Forever song)
Élan (Nightwish song)
Energize Me (After Forever song)
Qué se siente (Rolf Sanchez cover)
Bridle Passion (Northward song)
Our Decades in the Sun (Nightwish song)
Let It Go (Kristen Anderson‐Lopez & Robert Lopez cover)
Wolf and Dog (ReVamp song)
The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber cover) (with Henk Poort)

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Shares Pro-Shot Performance Of




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