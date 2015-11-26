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Nightwish

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24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной
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|||| 24 авг 2021

Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»



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В рамках недавнего интервью с Metal Hammer лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen ответил на вопрос, что он имел в виду о роспуске группы в 2019 году, если хоть один человек покинет коллектив:

«Так я чувствовал себя в 2019 году, и так же я чувствовал себя, когда ушёл Marko. Я беру свои слова обратно, когда речь заходит об этом. Но если речь идёт об уходе Floor, то это всё, это конец NIGHTWISH. Абсолютно, на 100 %».

На вопрос о том, как бы он отнёсся к прекращению существования NIGHTWISH, если бы группа объявила о своем уходе завтра, он ответил:

«Если история NIGHTWISH закончится, то это был великий путь, замечательное приключение на протяжении 25 лет. Тогда мне просто придётся придумать что-то ещё».

TUOMAS HOLOPAINEN Says NIGHTWISH Would Split Up If FLOOR JANSEN Left The Band



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

nwhre


24 авг 2021, 15:36		давно стоит это сделать, да всё никак не делается

Virgo_ad_noctum


24 авг 2021, 16:06		Если Crematory что-то выпускают, то и NW выпускать не грех :).

Saxon9


24 авг 2021, 17:00		Crematory, нет спасибо. Лучше старье от Cemetary

olly71


24 авг 2021, 17:14		Всё идёт к этому . Группа исчерпала себя да и Томасу уже не интересна . Всё держится на менеджменте пока потому что эта формация зарабатывает большие деньги на всём чего прикоснётся. Но всё идёт к закрытию вывески. Томас долларовый миллионер и денег до конца жизни ему хватит и так а для души у него есть проект с женой и британским дудочником.

eleweth


24 авг 2021, 17:46		придумать реюнион

Sting


24 авг 2021, 17:48		Не совсем понял, к чему тут Crematory приплели. Жанры разные, страны разные, аудитория разная...
Да и у немцев мне, например, последние 3 работы крайне зашли, в отличии от двух последних дисков NW.

Gustaff


24 авг 2021, 18:12		Такое ощущение, что он уже знает, что Флор уйдет, чтобы потом всем сказать, что типа: Я уже вам говорил не один раз...

Evil3062


24 авг 2021, 18:24		у группы финансовый подъем, они в америке неплохо отработали а это прорыв и закапывать вот так сразу все никто не будет.

Moomrick


24 авг 2021, 18:53		Такой великий путь... был. А теперь лишь затянувшееся унылое окончание... очень сильно затянувшееся окончание.

GeraldFromRivia


24 авг 2021, 19:01		Им бы развалиться лет на пять-семь, потом реюньон с Тарьюхой ебануть, была бы бомба, сравнимая с возвращением Кипелова в Арию, да и Карабас синтезаторный идей бы толковых поднакопил.

Maestro vs


24 авг 2021, 20:26		Какой хитрый. Обтекаемо так говорит "Уход Флор будет концом". Ну а вот при увольнении Флор будет не конец, а следующая вокалистка :)

AnyMetalYouLike


24 авг 2021, 21:43		Шёл 2021-й год, люди всё ещё писали про возвращение Кипелова в Арию...

father


24 авг 2021, 23:14		Не знаю, к чему тут Crematory, но у них и правда последние два альбома очень даже хороши. А вот с Nightwish действительно что-то не так, как будто при Аннет ещё была искорка, старались доказать всему миру что-то, а с приходом Флор начался чёс. На предпоследнем альбоме ещё было что-то интересное, а последний совсем мимо. При этом сольник Туомаса про Скруджа круче, чем два этих альбома.


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