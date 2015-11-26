24 авг 2021



Лидер NIGHTWISH : «Уход Floor будет концом»



В рамках недавнего интервью с Metal Hammer лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen ответил на вопрос, что он имел в виду о роспуске группы в 2019 году, если хоть один человек покинет коллектив:



«Так я чувствовал себя в 2019 году, и так же я чувствовал себя, когда ушёл Marko. Я беру свои слова обратно, когда речь заходит об этом. Но если речь идёт об уходе Floor, то это всё, это конец NIGHTWISH. Абсолютно, на 100 %».



На вопрос о том, как бы он отнёсся к прекращению существования NIGHTWISH, если бы группа объявила о своем уходе завтра, он ответил:



«Если история NIGHTWISH закончится, то это был великий путь, замечательное приключение на протяжении 25 лет. Тогда мне просто придётся придумать что-то ещё».







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