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FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen недавно выпустила новый сольный сингл "Fire" на ADA, подразделении Warner Music Group, занимающемся дистрибуцией независимых лейблов и артистов. В беседе с финским изданием Chaoszine Floor рассказала о своём решении начать сольную карьеру спустя почти 25 лет после того, как она присоединилась к своей первой группе:



«Я просто никогда не задумывалась об этом. Я не чувствовала необходимости делать что-то подобное. Я находила и нахожу работу в NIGHTWISH очень полноценной, поэтому я также не торопилась думать о том, хочу ли я заниматься сольным творчеством. Тот факт, что я могу это сделать, не означает, что я должна это делать. Это должно быть весело, это должно быть интересно. И это должно сосуществовать со всем остальным. Это шикарная проблема, но всё же с ней нужно совладать, пока она не стала настоящей проблемой».



Что касается того, насколько отличается для неё сочинение и выпуск собственной музыки от работы с такой группой, как NIGHTWISH, она сказала:



«Тот факт, что я одна, делает всё более пугающим и чем-то необычным. Это больше моё детище, чем NIGHTWISH, потому что NIGHTWISH — это детище Tuomas'a [Holopainen'a, клавишника NIGHTWISH], а я только добавляю в NIGHTWISH своё творчество, свою индивидуальность и свою сущность, и я всегда чувствовала, что это очень полезно. Но, конечно, когда ты решаешь: окей, я собираюсь сочинять, я собираюсь решить, как будет выглядеть видео, я собираюсь обдумать, каким будет образ всего этого, как работать с другими людьми... Да, как я уже сказала, в этом смысле это больше моё детище. Это новый уровень волнения».



Jansen также затронула вопрос о том, что некоторые поклонники NIGHTWISH обеспокоены тем, что она может покинуть группу, если её сольная карьера пойдёт в гору:



«Думаю, они должны осознать, как сильно я люблю NIGHTWISH. Так что нет причин для беспокойства: я никогда не покину NIGHTWISH. Просто очень весело заниматься этим на стороне, а NIGHTWISH даёт мне достаточно времени для этого. И да — в творческом плане тоже здорово заниматься этим».



Floor рассказала, что могла окунуться в другие музыкальные направления в своём сольном проекте, которые она не могла использовать в предыдущих группах:



«Было здорово, что у нас было два года [во время пандемии], чтобы всё это испробовать. Потому что моя идея с самого начала заключалась в том, чтобы не заниматься металлом или роком. Я занимаюсь этим уже 20 с лишним лет. Я уже играю в одной из самых известных групп, которые только можно представить; я уже работаю с лучшим автором песен, которого только можно представить; так что делать что-то в металле на стороне было бы не с руки. Зачем мне это делать? К тому же я уже делала это. Вы знаете, как я выгляжу в металл-группе, так как же я выгляжу на самом деле, когда подход меняется на «лучшее — враг хорошего»? Тогда это сразу становится поп-музыкой, а этот жанр обширен, как и металл, — существует множество стилей. Как же звучит Флор Янсен, когда она не исполняет металл или рок? Я задумалась над этим вопросом и очень скоро поняла, что на самом деле не знаю, потому что никогда так не сочиняла — я не думаю в поп-стилях. Но если я беру гитару или начинаю играть на пианино — я довольно плохо играю, у меня базовые навыки игры, и у меня появляются основные идеи, и это иногда хорошо, когда ты хочешь писать в поп-формате. Но я никогда не смогла бы сделать это сама. Поэтому мне нужно было найти подходящих авторов песен, с которыми можно было бы работать. И ключевым моментом во всём этом была работа с Gordon'ом Grootheddeе, голландским продюсером. Когда мы начали сочинять вместе, мои навыки сочинения песен пришлись ко двору. Он действительно хорош в том, чем занимается. И да — я также заметила, помимо того, что поп и металл музыкально так далеки друг от друга, что очевидно, но в процессе поиска своего звучания мне становилось всё более ясно, в чём состоят эти различия. Я также поняла, что я продолжаю развиваться как певица, я чувствую уверенность в том, что я могу сделать в вокальном плане, но в плане сочинения песен я словно застряла в прошлом. Поэтому я изобретаю себя заново, я учусь, и это очень весело — мне приходится больше заниматься этой частью музыкальной деятельности».



















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