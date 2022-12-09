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Nightwish

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Лидер NIGHTWISH обещает сюрпризы



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Лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen в недавней беседе вновь подчеркнул, что новый материал станет завершающим трилогию, начатую в 2015 году:

«После завершения работы над альбомом "Endless Forms Most Beautiful" я окончательно понял: "Окей, мы должны сделать больше песен на эту тему, потому что нам ещё многое нужно исследовать и рассказать миру. Мы ещё не закончили с этой работой". И то же самое произошло после "Human. :II: Nature.": мы всё ещё не закончили. Так что давайте сделаем ещё один. По крайней мере, ещё один.

В каком-то смысле следующий альбом — это третья часть трилогии, которая началась с "Endless Forms...", а затем "Human. :II: Nature". В нём снова есть несколько существенных сюрпризов, но он ощущается как естественное продолжение "Human. :II: Nature"».

По словам Tuomas'а, следующий полноформатник NIGHTWISH будет охватывать ранее неизведанные территории, но при этом продолжит придерживаться более кинематографического стиля, который характерен для последних работ коллектива:

«Самое замечательное, что демо альбома готово ещё с прошлой весны. Так что всё готово уже в течение полугода. У нас появилось много времени в распоряжении, чтобы всё это проработать, и мы прекрасно провели время с группой, просто прослушивая демо в наших гостиничных номерах — я напевал слова и мелодии для Floor [Jansen, вокал]. Она записывала их, а потом, просмотрев, предлагала новые идеи — так мы и обменивались наработками».




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9 дек 2022
J
JackLong
Извини, Туомас, но кинематографичный стиль у вас закончился с увольнением Анетт. Imaginaerum - вершина кинематографичного стиля в вашей музыке. Потом начались свистелки, дуделки и сопелки от Троя. Так что, главным сюрпризом на альбоме будет отсутствие песен в стилистике My Walden и Harvest...

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