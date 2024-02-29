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*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 27
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Nightwish

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29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023

23 дек 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»

9 дек 2022 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает сюрпризы

7 дек 2022 : 		 NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки

29 ноя 2022 : 		 NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"

23 ноя 2022 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Мы с Floor как сестры»

18 ноя 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»

2 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH

28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью
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NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом



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NIGHTWISH завершили микширование и мастеринг своего десятого студийного альбома, релиз которого ориентировочно состоится в конце 2024 года.

В социальных сетях NIGHTWISH появилась фотография клавишника и основного автора песен группы, Туомаса Холопайнена вместе со звукоинженером Теро Киннуненом, специалистом по сведению Микко Кармилой и мастеринг-инженером Микой Юссилой, а также следующее сообщение:

«Наш 10-й альбом смикширован и прошёл мастеринг. Спасибо Теро, Микко и Мике за более чем 25 лет совместных приключений, музыки и дружбы.

Мы сделали это снова!»




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29 фев 2024
olly71
как бы это не был прощальным альбомом группы. с одной стороны уходить надо вовремя а с другой немножечко жаль когда то были зажигалочками .

просмотров: 269

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