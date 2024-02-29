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NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом



NIGHTWISH завершили микширование и мастеринг своего десятого студийного альбома, релиз которого ориентировочно состоится в конце 2024 года.



В социальных сетях NIGHTWISH появилась фотография клавишника и основного автора песен группы, Туомаса Холопайнена вместе со звукоинженером Теро Киннуненом, специалистом по сведению Микко Кармилой и мастеринг-инженером Микой Юссилой, а также следующее сообщение:



«Наш 10-й альбом смикширован и прошёл мастеринг. Спасибо Теро, Микко и Мике за более чем 25 лет совместных приключений, музыки и дружбы.



Мы сделали это снова!»





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