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Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH : «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»



Басист IRON MAIDEN Steve Harris дал интервью для журнала Metal Hammer, в котором похвалил альбом NIGHTWISH 2007 года "Dark Passion Play":



«Когда я услышал "Dark Passion Play", я не мог в это поверить. Я подумал: "Вот это, чёрт его дери, настоящий альбом". Там было всё, что нужно, и даже больше. Он был неоднозначным из-за новой вокалистки Anette Olzon, но она была великолепна. Ни в коем случае не хочу показаться неуважительным по отношению к оригинальной вокалистке Tarja'е, но голос Anette подошёл им намного больше. Там тяжёлый материал, классика, даже немного Диснея — всё из этой серии. Я думаю, что это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни.



Потом я послушал следующий диск — "Imaginaerum" 2011 года. "Storytime" — фантастическая, актуальная песня. Остальная часть альбома заняла у меня некоторое время. "Dark Passion Play" был настолько хорош, что я думал, что они никогда не смогут создать альбом, который бы смог приблизиться к нему по уровню, но чем больше я слушал "Imaginaerum", тем больше мне нравилось».



"Dark Passion Play" — шестой студийный альбом NIGHTWISH. Он был выпущен в сентябре и октябре 2007 года в разных странах и является первым альбомом в каталоге группы без оригинальной вокалистки Tarja'и Turunen, которая была уволена в 2005 году. Это также первый альбом с участием будущего участника Troy'я Donockley, играющего на уиллеанских трубах и вистле. "Dark Passion Play" — первый из двух альбомов с участием певицы Anette Olzon, которая в итоге была уволена в 2012 году после выхода следующего диска группы — "Imaginaerum", и заменена на Floor Jansen. Основатель и клавишник Tuomas Holopainen назвал его «альбомом, который спас ему жизнь».

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