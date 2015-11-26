Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*(В)дуй клоуну! 27
[= ||| все новости группы



*

Nightwish

*



28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма
Показать далее
| - |

|||| 28 май 2021

NIGHTWISH представили басиста



*
zoom
*
* *
NIGHTWISH объявили о том, что временным басистом группы будет Jukka Koskinen (WINTERSUN), который поедет с коллективом в тур в поддержку альбома "Human. :II: Nature."

NIGHTWISH Announces MARCO HIETALA's Replacement For 'Human. :II: Nature.' World Tour





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

GrimDeadReaper


29 май 2021, 00:44		Максимально предсказуемый, но хороший выбор.

father


29 май 2021, 01:02		Нихрена себе какой он здоровый, на голову выше не такого уж маленького Холопайнена:)

rolling_tide


29 май 2021, 01:05		Этот их новый... лайв звучит очень странно и непривычно. Визуалка блевотная, звук немного пластиковый. Удивляюсь, как так. Вот Парадайзы и Инслейвд смогли круто записать выступление, а тут как-то фэйс оф тейбл, хотя на второй-третьей песне уже не обращаешь внимание. Выступление Кая и Флоор понравились больше всего. Трой вообще как инородно тело.
Исполнение новых песен понравилось, но мало


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 456

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом