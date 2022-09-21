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Новый альбом NIGHTWISH завершит трилогию



По словам лидера NIGHTWISH Tuomas'a Holopainen'a, новый альбом группы завершит трилогию, которую открывал "Endless Forms Most Beautiful" и продолжил "Human. :II: Nature."



Как заявил Tuomas, на следующей пластинке NIGHTWISH зайдут на ранее неизведанную для себя территорию, продолжая при этом придерживаться более кинематографического стиля, характерного для некоторых последних работ группы:



«Всегда есть что-то новое. Это важно для моего собственного психического здоровья. Когда дело доходит до сочинения музыки, необходимо искать какие-то новые территории и стараться не повторяться". И это можно будет услышать на готовящемся альбоме, причём это уже слышно на демо, которое мы записали».



На вопрос о том, будет ли снова предстоящий альбом NIGHTWISH исследованием эволюционной науки, как это было с двумя предыдущими релизами, Tuomas ответил:



«И да, и нет. Он движется по тем же водам, но есть и некоторые неожиданности».



Кроме того, он отметил, что поклонникам NIGHTWISH придётся подождать какое-то время, прежде чем они услышат новую музыку группы:



«Мы отправимся в студию в следующем году, а альбом выйдет, возможно, в начале 2024 года».







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