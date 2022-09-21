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Nightwish

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Новый альбом NIGHTWISH завершит трилогию



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По словам лидера NIGHTWISH Tuomas'a Holopainen'a, новый альбом группы завершит трилогию, которую открывал "Endless Forms Most Beautiful" и продолжил "Human. :II: Nature."

Как заявил Tuomas, на следующей пластинке NIGHTWISH зайдут на ранее неизведанную для себя территорию, продолжая при этом придерживаться более кинематографического стиля, характерного для некоторых последних работ группы:

«Всегда есть что-то новое. Это важно для моего собственного психического здоровья. Когда дело доходит до сочинения музыки, необходимо искать какие-то новые территории и стараться не повторяться". И это можно будет услышать на готовящемся альбоме, причём это уже слышно на демо, которое мы записали».

На вопрос о том, будет ли снова предстоящий альбом NIGHTWISH исследованием эволюционной науки, как это было с двумя предыдущими релизами, Tuomas ответил:

«И да, и нет. Он движется по тем же водам, но есть и некоторые неожиданности».

Кроме того, он отметил, что поклонникам NIGHTWISH придётся подождать какое-то время, прежде чем они услышат новую музыку группы:

«Мы отправимся в студию в следующем году, а альбом выйдет, возможно, в начале 2024 года».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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21 сен 2022
rassol
Говно. Том III.
21 сен 2022
J
JackLong
ранее неизведанную для себя территорию

Еще больше дуделок-сопелок от Троя, с его же вокалом, аля My Walden и Harvest? Две песни которые на постоянном скипе у меня.
21 сен 2022
father
А у меня ещё осталась надежа на хороший материал…
Like!1
21 сен 2022
E
Evil3062
посмотрим но последний даже не сохранил для себя ибо гогно.
21 сен 2022
S
SS-ULTRA
Увы, но последний альбом совсем слабый. Особой надежды на новую работу нет, уже на альбоме 2015 года для себя отметил только 3 годыне песни.
21 сен 2022
G
Gustaff
Я был сильно расстроен и даже удивлен, когда понял насколько последний альбом даже хуже EFMB. Не знаю, как ни хвали Флор за вокальные данные, но в Найтвиш она ни к чему. ИМХО

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