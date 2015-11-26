14 сен 2020



Техники NIGHTWISH исполняют песни группы



Лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen опубликовал следующее сообщение:



«Периодически странные времена порождают странные идеи и вот чем занимались наши любимые техники в последнее время — Crewish - Unemployed Blacksmiths записали пять песен группы в своем стиле. Если вы хотите поддержать их в столь сложное время, то можете сделать это в нашем магазине купив альбом».



Видео на "Sleeping Sun" доступно ниже.

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