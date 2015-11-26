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Nightwish

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13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH

24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH
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|||| 13 сен 2021

Видео с выступления NIGHTWISH



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28/29 мая NIGHTWISH отыграли два виртуальных концерта в рамках An Evening With Nightwish In A Virtual World — видео доступно ниже.

Сет-лист:

"Noise"
"Planet Hell"
"Alpenglow"
"Elan"
"Storytime"
"How's The Heart?"
"Harvest"
"Dark Chest Of Wonders"
"I Want My Tears Back"
"Ever Dream"
"Nemo"
"Sleeping Sun"
"Pan"
"Last Ride Of The Day"
"Ghost Love Score"
"The Greatest Show on Earth"

NIGHTWISH - An Evening With Nightwish In A Virtual World Livestreamn Surfaces On YouTube



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