13 сен 2021



Видео с выступления NIGHTWISH



28/29 мая NIGHTWISH отыграли два виртуальных концерта в рамках An Evening With Nightwish In A Virtual World — видео доступно ниже.



Сет-лист:



"Noise"

"Planet Hell"

"Alpenglow"

"Elan"

"Storytime"

"How's The Heart?"

"Harvest"

"Dark Chest Of Wonders"

"I Want My Tears Back"

"Ever Dream"

"Nemo"

"Sleeping Sun"

"Pan"

"Last Ride Of The Day"

"Ghost Love Score"

"The Greatest Show on Earth"







+0 -2



просмотров: 379