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Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen опубликовала видео исполнения песни HEART "Alone".



«Выбрать этот трек в качестве второй кавер-версии было правильным решением. Я исполняла этот трек с NIGHTWISH, AFTER FOREVER и даже с Christmas Metal Symphony! Я видела, что многие из вас просили об этой песне, и вот она перед вами! Надеюсь, что вам понравилось!»













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