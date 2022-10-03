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Nightwish

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|||| 3 окт 2022

FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH



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Первого октября исполнилось десять лет, как FLOOR JANSEN занимает место у микрофона в NIGHTWISH — специальный ролик по этому случаю доступен ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 окт 2022
father
10 лет в группе, и фактически нет ни одной песни, которая максимальное раскрывает вокальные способности Флор, странная история
3 окт 2022
Corpsegrinder04
Даже Турунен раньше турнули.

просмотров: 363

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