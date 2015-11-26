18 янв 2021



Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen опубликовала новое видео — на этот раз на собственное прочтение композиции Лары Фабиан "Adagio".







+0 -1



просмотров: 257

