8 июл 2020



Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen запустила серию роликов Floor Finds, в которой она будет беседовать с различными гостями необязательно связанными с музыкой. Первым гостем программы стал Marco Hietala.







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