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Nightwish

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8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»

19 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском: видео

18 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рада тёплому приёму её песни

14 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском

8 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Слишком оптимистично думать, что жизнь вернётся в нормальное русло осенью»

6 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19

26 апр 2020 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

12 апр 2020 : 		 "How's The Heart?" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY

11 апр 2020 : 		 Видео с текстом ко всем новым песням NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH сказал, что пандемия коронавируса сплотила сообщество

8 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рекомендует наслаждаться искусством своими глазами, а не через видеокамеру своего смартфона

7 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что в её семье несколько человек заразились коронавирусом: «Это ужасная болезнь»

6 апр 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Я самый счастливый автор песен на свете»

28 мар 2020 : 		 "Nemo" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY

24 мар 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH о бывшем барабанщике

19 мар 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Нужно больше заботиться о Земле»

12 мар 2020 : 		 Новая композиция NIGHTWISH

11 мар 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мы не критикуем мобильные телефоны»

6 мар 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

4 мар 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH назвала вокалистку SKUNK ANANSIE «рок-богиней»

17 фев 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы гробим нашу планету»

9 фев 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме: «Концептуальным он стал случайно»

7 фев 2020 : 		 Новое видео NIGHTWISH
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|||| 8 июл 2020

Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen запустила серию роликов Floor Finds, в которой она будет беседовать с различными гостями необязательно связанными с музыкой. Первым гостем программы стал Marco Hietala.

NIGHTWISH Vocalist Launches



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