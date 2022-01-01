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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Nightwish

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17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a

16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»

12 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит ELIF

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

7 май 2022 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур

6 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит SDP

5 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»

3 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет CLUESO

19 апр 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новую песню

25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом

28 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

14 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 фев 2022 : 		 NIGHTWISH выпускают концертный релиз

24 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

21 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK

7 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

16 ноя 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA
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|||| 17 май 2022

Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen представила свою версию хита KELVIN JONES "Call You Home".

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Covers KELVIN JONES Hit




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