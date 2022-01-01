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*Новая песня AVANTASIA 17
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 13
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 13
*Новое видео ARCH ENEMY 11
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Nightwish

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27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

20 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит JOHANNES OERDING

17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a

16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»

12 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит ELIF

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

7 май 2022 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур

6 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит SDP

5 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»

3 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет CLUESO

19 апр 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новую песню

25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом

28 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

14 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 фев 2022 : 		 NIGHTWISH выпускают концертный релиз

24 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

21 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK
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Новое видео вокалистки NIGHTWISH



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FLOOR JANSEN представила второй сольный сингл, "Storm".




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