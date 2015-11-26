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Nightwish

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15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы

28 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III

16 авг 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH представила сольный трек

27 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод II
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|||| сегодня

Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen сообщила о том, что перенесла операцию:

«Вот и я попала под закон Мёрфи... хотя по фотографии может показаться, что все прекрасно. Но это все чтобы сохранить позитивный дух, солнце на моем лице, жизнь хороша! Но иногда....

Я была в больнице на прошлой неделе в Финляндии, куда я поехала репетировать с моими дорогими братьями по NIGHTWISH для наших виртуальных шоу в следующем месяце. Так невероятно здорово видеть их после всего этого времени (прошло больше года!).

После первого репетиционного дня я проснулась от сильных болей в животе и решила что это ненормально. В больнице стало понятно, что у меня был приступ желчнокаменной болезни. Оказалось, что у меня были боли из-за огромного количества желчных камней и панкреатита. Мне нужно было удалить желчный пузырь, но из-за панкреатита они не смогли сделать это сразу. Его смогли удалить только на следующий день и в нем оказалось 15 камней! Отныне Emppu называет меня Стоун Хедж

Все это сделало мою поездку во что-то совершенно другое. Но я очень благодарна за ту удивительную заботу, которую я получила в больнице в Йоэнсуу! И за всю любовь и поддержку моей группы, друзей и семьи! И благодарна за собственное тело. За то, что я так хорошо это восприняла, я дала обещание позаботиться о нем в будущем!

Мне нужно будет ещё несколько недель на поправку, но с нетерпением жду виртуальных шоу! И весну, которая уже буквально на пороге!»

NIGHTWISH's FLOOR JANSEN Recovering After Gallbladder Surgery



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Ress


15 апр 2021, 21:26		Жиза. Без желчного тоже херово.

Exceptional


15 апр 2021, 21:32		Здоровья бабце

Corpsegrinder04


15 апр 2021, 21:38		Здоровья. То-то оно и видно на последних фотках плохенькая была. Думал прикладывается, а тут вот оно как.


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