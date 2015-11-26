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Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen сообщила о том, что перенесла операцию:



«Вот и я попала под закон Мёрфи... хотя по фотографии может показаться, что все прекрасно. Но это все чтобы сохранить позитивный дух, солнце на моем лице, жизнь хороша! Но иногда....



Я была в больнице на прошлой неделе в Финляндии, куда я поехала репетировать с моими дорогими братьями по NIGHTWISH для наших виртуальных шоу в следующем месяце. Так невероятно здорово видеть их после всего этого времени (прошло больше года!).



После первого репетиционного дня я проснулась от сильных болей в животе и решила что это ненормально. В больнице стало понятно, что у меня был приступ желчнокаменной болезни. Оказалось, что у меня были боли из-за огромного количества желчных камней и панкреатита. Мне нужно было удалить желчный пузырь, но из-за панкреатита они не смогли сделать это сразу. Его смогли удалить только на следующий день и в нем оказалось 15 камней! Отныне Emppu называет меня Стоун Хедж



Все это сделало мою поездку во что-то совершенно другое. Но я очень благодарна за ту удивительную заботу, которую я получила в больнице в Йоэнсуу! И за всю любовь и поддержку моей группы, друзей и семьи! И благодарна за собственное тело. За то, что я так хорошо это восприняла, я дала обещание позаботиться о нем в будущем!



Мне нужно будет ещё несколько недель на поправку, но с нетерпением жду виртуальных шоу! И весну, которая уже буквально на пороге!»







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