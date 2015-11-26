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Nightwish

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Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK



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Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH Floor Jansen, состоявшегося третьего сентября в AFAS Live, Амстердам, Нидерланды, доступно для просмотра ниже.

Set 1:


"Ever Dream" (Nightwish)
"Storm In A Glass" (Northward) 
"Nemo" (Nightwish) 
"Mama" (Samantha Steenwijk cover) 
"Sweet Curse" (ReVamp song - with Henk Poort) 
"Dangerous Game" (from Jekyll & Hyde - with Henk Poort) 
"Euphoria" (Loreen)
"Face Your Demons" (After Forever) 
"Winner" (Tim Akkerman cover)


Set 2:


"Slow, Love, Slow" (Nightwish)
"Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper cover) 
"Strong" (After Forever) 
"Élan" (Nightwish) 
"Energize Me" (After Forever) 
"Qué Se Siente" (Rolf Sanchez)
"Bridle Passion" (Northward) 
"Our Decades In The Sun" (Nightwish)
"Wolf And Dog" (ReVamp) 
"The Phantom Of The Opera" (Andrew Lloyd Webber cover - with Henk Poort)

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Shares Pro-Shot Performance Video Of SAMANTHA STEENWIJK's



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