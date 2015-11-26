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Nightwish

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14 янв 2019 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH на Bloodstock 2018

14 дек 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы не стремимся к концертам с оркестром»

10 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

1 дек 2018 : 		 Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

27 ноя 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из DVD NIGHTWISH

27 окт 2018 : 		 Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

18 сен 2018 : 		 NIGHTWISH определились с местом съемки DVD

3 июл 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома

16 мар 2018 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

12 мар 2018 : 		 Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"

8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое

17 янв 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год
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Видео с выступления NIGHTWISH на Bloodstock 2018



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12 августа 2018 года NIGHTWISH выступили на фестивале Bloodstock в Catton Hall Park (Walton upon Trent, Англия). Профессиональное видео с выступления доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"End of All Hope"
"Wish I Had An Angel"
"10th Man Down"
"Come Cover Me"
"Gethsemane"
"Élan"
"Sacrament of Wilderness"
"Amaranth"
"I Want My Tears Back"
"Devil & the Deep Dark Ocean"
"Nemo"
"Slaying the Dreamer"
"The Greatest Show On Earth"
"Ghost Love Score"

NIGHTWISH - High Quality Pro Shot Footage Of Complete Bloodstock 2018 Show Posted





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