Видео с выступления NIGHTWISH на Bloodstock 2018



12 августа 2018 года NIGHTWISH выступили на фестивале Bloodstock в Catton Hall Park (Walton upon Trent, Англия). Профессиональное видео с выступления доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"End of All Hope"

"Wish I Had An Angel"

"10th Man Down"

"Come Cover Me"

"Gethsemane"

"Élan"

"Sacrament of Wilderness"

"Amaranth"

"I Want My Tears Back"

"Devil & the Deep Dark Ocean"

"Nemo"

"Slaying the Dreamer"

"The Greatest Show On Earth"

"Ghost Love Score"













