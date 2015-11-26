14 июл 2020



В честь NIGHTWISH назвали краба



Новый вид крабов был назван в честь NIGHTWISH. Группа сделала заявление по этому случаю:



«Один из новых видов крабов (Tanidromites nightwishorum) был назван в нашу честь, в частности, за наш альбом 2015 года "Endless Forms Most Beautiful" об эволюции жизни.



Новый вид крабов был найден в восточной Австрии и обитал в конце юрского периода около 150 миллионов лет назад. В то время как динозавры доминировали на суше, некоторые части Европы были покрыты тёплым, мелководным морем, полным жизни. Tanidromites nightwishorum был обнаружен на окаменелом коралловом рифе. Разнообразие и изобилие крабов впервые в своей эволюционной истории проявились в позднеюрском периоде в Центральной Европе.



Спасибо доктору Адиэлю Кломпмейкеру и его коллегам за эту поистине фантастическую честь (Адиэль — куратор палеонтологии из Музея естественной истории Алабамы)».















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