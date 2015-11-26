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Nightwish

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14 июл 2020 : 		 В честь NIGHTWISH назвали краба

8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»

19 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском: видео

18 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рада тёплому приёму её песни

14 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском

8 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Слишком оптимистично думать, что жизнь вернётся в нормальное русло осенью»

6 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19

26 апр 2020 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

12 апр 2020 : 		 "How's The Heart?" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY

11 апр 2020 : 		 Видео с текстом ко всем новым песням NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH сказал, что пандемия коронавируса сплотила сообщество

8 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рекомендует наслаждаться искусством своими глазами, а не через видеокамеру своего смартфона

7 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что в её семье несколько человек заразились коронавирусом: «Это ужасная болезнь»

6 апр 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Я самый счастливый автор песен на свете»

28 мар 2020 : 		 "Nemo" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY

24 мар 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH о бывшем барабанщике

19 мар 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Нужно больше заботиться о Земле»

12 мар 2020 : 		 Новая композиция NIGHTWISH

11 мар 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мы не критикуем мобильные телефоны»

6 мар 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

4 мар 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH назвала вокалистку SKUNK ANANSIE «рок-богиней»

17 фев 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы гробим нашу планету»

9 фев 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме: «Концептуальным он стал случайно»
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|||| 14 июл 2020

В честь NIGHTWISH назвали краба



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Новый вид крабов был назван в честь NIGHTWISH. Группа сделала заявление по этому случаю:

«Один из новых видов крабов (Tanidromites nightwishorum) был назван в нашу честь, в частности, за наш альбом 2015 года "Endless Forms Most Beautiful" об эволюции жизни.

Новый вид крабов был найден в восточной Австрии и обитал в конце юрского периода около 150 миллионов лет назад. В то время как динозавры доминировали на суше, некоторые части Европы были покрыты тёплым, мелководным морем, полным жизни. Tanidromites nightwishorum был обнаружен на окаменелом коралловом рифе. Разнообразие и изобилие крабов впервые в своей эволюционной истории проявились в позднеюрском периоде в Центральной Европе.

Спасибо доктору Адиэлю Кломпмейкеру и его коллегам за эту поистине фантастическую честь (Адиэль — куратор палеонтологии из Музея естественной истории Алабамы)».

New Crab Species Named After NIGHTWISH






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Maestro vs


14 июл 2020, 19:40		Какое же это днище. Сама суть таких новостей.

Я помню. Да, я помню, что музыка Найтвиш и без крабов заставляла жить и радоваться, хотеть переслушивать её без остановки.

Это было в конце юрского периода около 150 миллионов лет назад (с)

Спасибо доктору Адиэлю Кломпмейкеру за это.

Xander


14 июл 2020, 19:55		Надо было в честь Аббата называть))

Petrovich Sexyy


14 июл 2020, 19:59		Xander опередил

hansi_hrb


14 июл 2020, 22:39		Путен краб вроде ж был


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