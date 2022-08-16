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NIGHTWISH — о новом материале



Клавишник и основной автор песен NIGHTWISH Tuomas Holopainen и барабанщик Kai Hahto рассказали в интервью Knotfest о том, как продвигается процесс работы над новым материалом.



Tuomas сказал:



«На самом деле последние несколько недель мы слушали демо следующего альбома. Из-за COVID у меня появилось много свободного времени, и я решил использовать его с пользой, поэтому я написал все песни для следующего альбома, записал демо, написал тексты, и теперь мы проводим мозговой штурм над ним вместе с ребятами».



Kai добавил:



«Да, это было здорово. Мы вшестером в одной комнате слушали свежие демо-записи для предстоящего альбома, просматривали тексты, вокальные партии и всё остальное. Всё было просто замечательно. Tuomas был невероятно продуктивен!»







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