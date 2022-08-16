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*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
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*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Nightwish

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NIGHTWISH — о новом материале



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Клавишник и основной автор песен NIGHTWISH Tuomas Holopainen и барабанщик Kai Hahto рассказали в интервью Knotfest о том, как продвигается процесс работы над новым материалом.

Tuomas сказал:

«На самом деле последние несколько недель мы слушали демо следующего альбома. Из-за COVID у меня появилось много свободного времени, и я решил использовать его с пользой, поэтому я написал все песни для следующего альбома, записал демо, написал тексты, и теперь мы проводим мозговой штурм над ним вместе с ребятами».

Kai добавил:

«Да, это было здорово. Мы вшестером в одной комнате слушали свежие демо-записи для предстоящего альбома, просматривали тексты, вокальные партии и всё остальное. Всё было просто замечательно. Tuomas был невероятно продуктивен!»




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16 авг 2022
Exceptional
Куда летит время?

просмотров: 268

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