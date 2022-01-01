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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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Nightwish

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6 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит SDP

5 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»

3 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет CLUESO

19 апр 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новую песню

25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом

28 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

14 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 фев 2022 : 		 NIGHTWISH выпускают концертный релиз

24 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

21 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK

7 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

16 ноя 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA

13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH

24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH
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Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит SDP



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen представила свою версию хита SDP "Unikat".

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Covers SDP Hit




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