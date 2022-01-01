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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Nightwish

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25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом

28 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

14 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 фев 2022 : 		 NIGHTWISH выпускают концертный релиз

24 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

21 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK

7 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

16 ноя 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA

13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH

24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла
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Новая песня вокалистки NIGHTWISH



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"Fire", новая песня FLOOR JANSEN, доступна для прослушивания ниже.

NIGHTWISH Singer FLOOR JANSEN Releases 'Fire' Solo Single





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