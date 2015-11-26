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Nightwish

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24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы

28 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III

16 авг 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH представила сольный трек

27 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод II

19 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»

14 июл 2020 : 		 В честь NIGHTWISH назвали краба

8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»

19 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском: видео

18 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рада тёплому приёму её песни

14 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском

8 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Слишком оптимистично думать, что жизнь вернётся в нормальное русло осенью»

6 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19

26 апр 2020 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

12 апр 2020 : 		 "How's The Heart?" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY

11 апр 2020 : 		 Видео с текстом ко всем новым песням NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH сказал, что пандемия коронавируса сплотила сообщество

8 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рекомендует наслаждаться искусством своими глазами, а не через видеокамеру своего смартфона

7 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что в её семье несколько человек заразились коронавирусом: «Это ужасная болезнь»
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|||| сегодня

Первый урок от вокалистки NIGHTWISH



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen запустила серию онлайн-уроков — первый из них доступен ниже.

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Posts First Episode Of Online Masterclass (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Maestro vs


24 ноя 2020, 10:35		Неповторимый оригинал:
https://youtu.be/GSLZgu6JGNM

жалкая пародия: (с)
https://youtu.be/027e4d2Rz4A

p.s. что у Флор с кожей лица? Ей же ещё 40 нет(


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