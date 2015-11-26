сегодня



Вокалистка NIGHTWISH : «Люблю я Техас!»



В рамках эпизода программы "Fan Friday" вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen ответила на вопрос о том, получала ли она удовольствие от тура по США:



«Конечно же да! Это великолепная большая страна, и это фантастика — просто увидеть разные штаты и познакомиться с таким количеством разных людей. Мой любимый штат, должно быть, Техас. Мне нравятся сапоги, культура и еда. Да, это что-то особенное.



Нас всех считают западным обществом — Европу и США — но между нами столько же различий, сколько и общего, и мне всегда приятно это видеть и показывать, что у нас общее, а в чём мы совершенно не похожи».







</div>





+1 -0



просмотров: 399

