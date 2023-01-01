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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 51
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 23
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Nightwish

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25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023

23 дек 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»

9 дек 2022 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает сюрпризы

7 дек 2022 : 		 NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки

29 ноя 2022 : 		 NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"

23 ноя 2022 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Мы с Floor как сестры»

18 ноя 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»

2 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH

28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью

6 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — о своём новом образе

4 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новый сингл

3 окт 2022 : 		 FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH
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Концертное видео NIGHTWISH



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"Tribal", новое концертное видео группы NIGHTWISH, доступно для просмотра ниже.




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