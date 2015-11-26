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Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen сказала, что решение Marko "Marco" Hietala покинуть группу стало «очень неожиданным сюрпризом».



Басист/вокалист объявил о своём уходе из NIGHTWISH в январе, объяснив в заявлении, что он «не получал удовлетворения от жизни уже довольно много лет». Его заменил сессионный басист Jukka Koskinen (WINTERSUN), который дебютировал с NIGHTWISH в конце мая на двух интерактивных выступлениях группы.



Jansen рассказала об уходе Hietala из NIGHTWISH в последнем эпизоде своей видеосерии "Storytime" на YouTube:



«Это был очень неожиданный сюрприз, который, конечно, совсем не порадовал. Но мы понимаем — я понимаю — это было необходимо для него. И после этого мы должны были думать о том, как продолжать без него, и при подготовке к виртуальному шоу это было огромным вызовом.



Я очень рада, что мы нашли Jukka'у, чтобы он играл с нами. И было замечательно собраться, даже несмотря на отсутствие Marko, в апреле, чтобы начать репетировать для этих виртуальных шоу. К счастью, у нас было много времени вместе, и было очень приятно пройти процесс не просто разучивания того, как петь или играть песни, а действительно прочувствовать их, по-настоящему приобщиться к ним, как это происходит на шоу. Мы сделали это вместе. А потом, конечно, мы попали в неестественную обстановку: мы стояли в зелёной ванной комнате [смеётся], вокруг нас были зелёные экраны, камеры и люди, идущие за кофе, вместо настоящей живой аудитории. Но это было действительно здорово. У нас было так много времени, что мы смогли всё это отрепетировать, и получили массу удовольствия от процесса».







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