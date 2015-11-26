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Nightwish

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14 дек 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы не стремимся к концертам с оркестром»

10 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

1 дек 2018 : 		 Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

27 ноя 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из DVD NIGHTWISH

27 окт 2018 : 		 Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

18 сен 2018 : 		 NIGHTWISH определились с местом съемки DVD

3 июл 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома

16 мар 2018 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

12 мар 2018 : 		 Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"

8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое

17 янв 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год

5 янв 2017 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH
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Вокалистка NIGHTWISH: «Мы не стремимся к концертам с оркестром»



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем разговоре с Rocker.sk ответила на вопрос, представляет ли она какие-то единичные концерты или даже полноценный тур с оркестром:

«Я в курсе, что другие группы делали подобное, и уже одного этого хватает для того, чтобы этим не заниматься, в этом уже нет ничего особенного. Я также представляю, насколько сложно получать на таких концертах правильное звучание. Так что в таком случае приходится идти на многие компромиссы, и нам это не особо интересно. И, конечно же, тур — представьте себе целый оркестр, количество людей... Я была на таких гастролях — это очень, очень, очень, очень сложно. Это не значит, что это невозможно, но для нас это никогда не было чем-то, что мы действительно можем себе представить... Плюс подчеркнуть оркестровую часть нам не настолько нужно, ведь те шесть человек, что есть у нас на сцене, делают буквально всё. Вы увидите это и сами сегодня (интервью проходило перед выступлением в Братиславе, Словакия). И так происходит много всего. И этого достаточно».



FLOOR JANSEN Says Performing With An Orchestra Has

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