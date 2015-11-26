сегодня



Вокалистка NIGHTWISH : «Мы не стремимся к концертам с оркестром»



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем разговоре с Rocker.sk ответила на вопрос, представляет ли она какие-то единичные концерты или даже полноценный тур с оркестром:



«Я в курсе, что другие группы делали подобное, и уже одного этого хватает для того, чтобы этим не заниматься, в этом уже нет ничего особенного. Я также представляю, насколько сложно получать на таких концертах правильное звучание. Так что в таком случае приходится идти на многие компромиссы, и нам это не особо интересно. И, конечно же, тур — представьте себе целый оркестр, количество людей... Я была на таких гастролях — это очень, очень, очень, очень сложно. Это не значит, что это невозможно, но для нас это никогда не было чем-то, что мы действительно можем себе представить... Плюс подчеркнуть оркестровую часть нам не настолько нужно, ведь те шесть человек, что есть у нас на сцене, делают буквально всё. Вы увидите это и сами сегодня (интервью проходило перед выступлением в Братиславе, Словакия). И так происходит много всего. И этого достаточно».









div align=center>





+1 -0









просмотров: 2500

