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*Угадай басиста MEGADETH 50
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Nightwish

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16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH
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Фрагмент концерта NIGHTWISH



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Фрагмент недавнего виртуального концерта NIGHTWISH "An Evening With Nightwish In A Virtual World", "Nemo (Virtual World Version) (Amazon Original)", доступна по этому адресу.

NIGHTWISH Releases 'Nemo' Track From 'An Evening With Nightwish In A Virtual World'



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