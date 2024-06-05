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SEBASTIAN BACH опять наехал на SKID ROW



SEBASTIAN BACH в ходе выступления четвертого июня вновь наехал на SKID ROW. После того, как кто-то выкрикнул название его бывшей группы, он ответил:



«Да, это та группа, которая меня выгнала. Да, классно. Замечательно. Гребаные мудаки».



Позже на концерте он поспорил с кем-то в толпе, кто был в футболке SKID ROW более поздних эпох группы, в которых он не участвовал. Он указал на атрибутику со сцены и сказал в микрофон:



«Я очарован этой футболкой. Это SKID ROW с каким по счету вокалистом? Седьмой? Восьмой? Девятый? Какой номер у этого парня? А? Какой номер? Это замена номер семь? Или номер восемь? Или номер девять? И прежде чем ты скажешь: «Ну, у них нет девяти», я, б$$$ь, могу назвать каждого из них. Как ты вообще это носишь? Это же просто смешно. Это ребята из DRAGONFORCE? Или, б$$$ь, из TNT? Или еще из какой-нибудь х$$$и. Чертовски неловко!»











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