DISTURBED отыграли первое за два года выступление



DISTURBED отыграли первое за два года выступление, которое состоялось в рамках фестиваля Louder Than Life 25 сентября.



Сет-лист:



01. Are You Ready



02. Prayer



03. The Vengeful One



04. Stupify



05. The Game



06. The Infection



07. A Reason To Fight



08. Fear



09. Indestructible



10. Inside The Fire



11. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)



12. The Light



13. Stricken



14. Down With The Sickness





































