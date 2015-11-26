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Disturbed

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6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED

20 дек 2019 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 авг 2019 : 		 Панорамное видео с выступления DISTURBED

23 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

17 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED заявил, что ROGER WATERS «нагло врёт»: «Он переписывает свою собственную историю»
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|||| сегодня

DISTURBED отыграли первое за два года выступление



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DISTURBED отыграли первое за два года выступление, которое состоялось в рамках фестиваля Louder Than Life 25 сентября.

Сет-лист:

01. Are You Ready

02. Prayer

03. The Vengeful One

04. Stupify

05. The Game

06. The Infection

07. A Reason To Fight

08. Fear

09. Indestructible

10. Inside The Fire

11. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

12. The Light

13. Stricken

14. Down With The Sickness

DISTURBED Returns To Live Stage For First Time In Nearly Two Years (Video)

















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