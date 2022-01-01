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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*PANTERA получили фигурки FUNKO 9
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Disturbed

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Гитарист DISTURBED: «Если нас знают и помнят как "ooh-wah-ah-ah-ah"-группу, это же здорово!»



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У гитариста DISTURBED Dan'a Donegan'a спросили, что он думает о том, что группу многие назвают "ooh-wah-ah-ah-ah"-командой:

«Это и благословение и проклятье одновременно. Я никогда не буду жаловаться на фирменное " Oooo-Wakakaka". Это та вещь, благодаря которой мы заявили о себе, так что мы понимаем, что это останется с нами. Это как Джени Лейн из WARRANT, который говорит: "Я всегда буду тем парнем из Cherry Pie". Это благословение и проклятие. Но в конечном счете, это то, что принесло тебе известность, с чем люди тебя идентифицируют. Я принимаю это. Я принимаю это. Это то, что открыло людям возможность стать фанатами и слушать материал на протяжении всей нашей карьеры».




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