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Вокалист DISTURBED : «COVID-19 реален»



Вокалист DISTURBED David Draiman в рамках летнего интервью "That Jamieson Show" рассказал о том, как справляется с нынешней ситуацией:



«Я чертовски уверен, что как только появится какая-нибудь вакцина, люди будут в массовом порядке выходить из своих домов; я думаю, что люди жаждут пережить концертное событие и собраться вместе, жаждут этого как никогда раньше. Но вот суровая реальность: у нас с женой есть друзья, которые за неделю потеряли всю семью — семь человек; все умерли. И если вы продолжаете и покупаетесь на все "это как-то связано с генетикой и группой крови", то... Бедная девочка потеряла всех семерых членов своей семьи за неделю — они все погибли от вируса. Не осложнения от вируса — от самого вируса. Так что всё реально».



Draiman предполагает, что он понимает, почему некоторые люди придерживаются мнения, что любое лекарство, связанное с потерей экономического роста, хуже, чем сама болезнь.



«Существует очень тонкий баланс между тем, насколько вы принимаете смерть от болезни прежде чем все перерастет в смерть от депрессии и самоубийств, потерю доходов и потерю бизнеса, и всем тем, что идет рука об руку с этой ситуации. Это как идеальный шторм дерьма". На все это нет положительного ответа. И это самое печальное».













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