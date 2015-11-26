Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 53
*С Новым годом! 31
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 20
*ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT 16
*Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь 15
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED

20 дек 2019 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 авг 2019 : 		 Панорамное видео с выступления DISTURBED

23 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

17 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED заявил, что ROGER WATERS «нагло врёт»: «Он переписывает свою собственную историю»

7 июл 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED исполнил израильский гимн

2 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы по-прежнему ощущаем себя молодой группой, сражающейся за место под солнцем»

28 июн 2019 : 		 Новое видео DISTURBED

22 июн 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED

13 июн 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED заявил, что Фредди Меркьюри был «величайшим фронтменом из всех, кого видел мир»

11 июн 2019 : 		 Гитарист DISTURBED: «"Reason To Fight" могла и не войти в альбом»

19 апр 2019 : 		 Новое видео DISTURBED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»



*
zoom
*
* *
Вокалист DISTURBED David Draiman в рамках летнего интервью "That Jamieson Show" рассказал о том, как справляется с нынешней ситуацией:

«Я чертовски уверен, что как только появится какая-нибудь вакцина, люди будут в массовом порядке выходить из своих домов; я думаю, что люди жаждут пережить концертное событие и собраться вместе, жаждут этого как никогда раньше. Но вот суровая реальность: у нас с женой есть друзья, которые за неделю потеряли всю семью — семь человек; все умерли. И если вы продолжаете и покупаетесь на все "это как-то связано с генетикой и группой крови", то... Бедная девочка потеряла всех семерых членов своей семьи за неделю — они все погибли от вируса. Не осложнения от вируса — от самого вируса. Так что всё реально».

Draiman предполагает, что он понимает, почему некоторые люди придерживаются мнения, что любое лекарство, связанное с потерей экономического роста, хуже, чем сама болезнь.

«Существует очень тонкий баланс между тем, насколько вы принимаете смерть от болезни прежде чем все перерастет в смерть от депрессии и самоубийств, потерю доходов и потерю бизнеса, и всем тем, что идет рука об руку с этой ситуации. Это как идеальный шторм дерьма". На все это нет положительного ответа. И это самое печальное».

DISTURBED





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 358

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом