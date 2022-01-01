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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
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Disturbed

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Барабанщик DISTURBED — о появлении на альбоме Ann Wilson



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Барабанщик DISTURBED Mike Wengren в рамках недавней беседы рассказал о появлении на альбоме Ann Wilson:

«Предполагалось, что это будет именно "мощная баллада" как таковая. И когда мы записывали её в студии, David [Draiman, вокалист DISTURBED] просто высказал идею: "Давайте сделаем дуэт в этой песне". Мы и раньше обсуждали эту идею, но никогда не было ни подходящего материала, ни удобного времени. Поэтому в данном конкретном случае мы просто ответили: "Кто у тебя есть на примете?" И у него даже не было списка, у него был только один человек, и это была именно она. Всё было просто: "Давай свяжемся с Ann. Узнаем, согласится ли она". И она сразу же согласилась, нам не пришлось её уговаривать.

У них вроде как завязалась дружба, немного взаимопонимания. Когда [кавер-версия DISTURBED на песню] "The Sound Of Silence" вышла несколько лет назад и добилась успеха, она была одной из многих артистов и знаменитостей, которые взяли на себя труд зайти в Twitter и похвалить песню и похвалить нашу версию, что было для нас большой честью". Икона, легендарная Ann Wilson считает, что мы проделали отличную работу над кавером SIMON & GARFUNKEL. Это просто невероятно, это большая честь. Поэтому когда мы обратились к ней, она с большим удовольствием согласилась принять участие. И она пришла, и у неё получилось... Она тоже очень классная, простая и потрясающе талантливая. Это такая честь, что она участвует в записи нашей пластинки. И я считаю, что голоса Ann и David'а прекрасно сочетаются друг с другом. Я так горжусь David'ом, и для меня большая честь, что Ann стала частью нашего альбома. И теперь, когда альбом выходит, мы наконец-то можем... Мы сидели месяц за месяцем, и нам приходилось молчать по этому поводу. Так что когда мы наконец-то можем рассказать об этом, то это из серии: "Да! Угадайте, что! Угадайте, что мы сделали". [Смеётся]».

ThereвЂ™s an epic track coming out soon that I recorded with @Disturbed!






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