DISTURBED не хотят альбом, они хотят два



David Draiman поделился информацией о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Всё происходит по-крупному, по-крупному, по-крупному, по-крупному, б$$$ь. Это на самом деле, на самом деле так. Я к тому, что мы искренне рады.



Они спросили меня: "Куда ты планируешь двигаться дальше?". И я такой: "Я хочу вернуться назад. Я хочу вернуться к нашей плоти и крови. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали.



Неделя между концертами в Индиане и шоу [Welcome To Rockville] были потрясающими. Мы сочинили шесть новых песен DISTURBED. Они ритмичные, они гимноподобные, они полисинхронные, это кровь и плоть DISTURBED. По атмосфере это что-то среднее между "The Sickness" и "Ten Thousand Fists". И это что-то вроде "не могу остановиться, но трясу головой". Я максимально счастлив. И мы так искренне рады, что не хотим ждать. Мы собираемся выпустить пластинку после Нового года. Мы уже сейчас готовы».



На вопрос, определились ли DISTURBED с продюсером и студией для предстоящих сессий, он ответил:



«Мы всё ещё пытаемся определиться в этом отношении. Мы уже записывались с несколькими парнями. Мы пытаемся просто отправиться туда, где мы сможем найти небольшую искру вдохновения. Так что мы всё ещё пытаемся определить детали.



Я представляю это так: мы, вероятно, не будем выпускать традиционный полноформатник; мы, вероятно, сделаем два отдельных релиза. Так что мы, наверное, выпустим один — если всё пойдет по плану — к осени, а затем, возможно, что-то и в следующем году».



Когда интервьюер попросил его уточнить, означает ли это, что следующим релизом DISTURBED будет EP, тот ответил:



«Называйте это как хотите, но это будет пять или шесть песен за раз — что-то в этом роде.



Мы живём сейчас в такой обстановке и в такую эпоху, когда люди потребляют музыку очень активно, очень много треков и очень много синглов. И есть определённая прелесть в том, чтобы продолжать пытаться [делать] такие вещи, как концептуальные записи, и рассказывать длинную историю в течение серии песен — в этом есть свои преимущества — но я думаю, что когда ты пишешь 10 песен, и только три из них действительно работают на радио, и если тебе повезёт, то фэны в лучшем случае знакомы с половиной альбома, а остальные песни остаются лежать мёртвым грузом, и когда ты вдруг возвращаешься к ним, то все они воспринимаются как непонятный, странный элемент во время сета, и все они, при таких раскладах, являются беспричинной тратой времени. Я больше не хочу так делать. Я хочу, чтобы всё было на уровне. Я хочу убедиться, что мы получаем максимальную отдачу от всего, что выпускаем. И я думаю, что это будет легко достижимо. Похоже, именно к этому движется окружающая обстановка, и именно к этому — нравится нам это или нет — привёл нас цифровой век».













