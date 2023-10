сегодня



Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!»



David Draiman 15 октября запилил еще один видосик по поводу недавних многим известных событий:



«Прошло около недели с тех пор, как террористы ХАМАСа хладнокровно убили 1400 израильских евреев — мирных жителей. Они специально выбирали мирных жителей. Они выбирали школы, детей, женщин, стариков. И я провел последнюю неделю, пытаясь смириться с тем, что, как я знал, будет следующим шагом после этого, с реакцией, с ответом мира на этот ответ, который в большинстве случаев является единственным ответом, который обычно бывает. И пытаюсь поддерживать связь со своей семьей, пытаюсь убедиться, что они здесь в порядке. Потому что никто из нас здесь больше не в порядке. Я в ужасе за них. Они всю неделю были заперты в своих домах. Я не знаю, дойдет ли дело до того, что в конфликт вмешается Иран. В этот район движутся авианосные группы. Все выглядит не очень радужно.



Я не могу поверить, что так много людей в мире поддерживают этих маньяков. Я не могу поверить, что большая часть мира практически говорит, что мы заслужили это. Я нахожусь в вечном состоянии шока и не могу избавиться от него. И все спрашивали меня, почему я затихарился. А я не знал, что ответить.



Вы нападаете на женщин, детей, вы насилуете женщин рядом с трупами их друзей. Вы похищаете сотни людей, убиваете без разбора. Что, по-вашему, должно было произойти? Что, по-вашему, произойдет сейчас?



Освободите заложников. Верните наших людей домой. Пусть они вернутся домой. Это будет началом. В противном случае единственные, кто несет ответственность за грядущие смерти, — это сами террористы.



Вы заставили нас сделать это. И мы победим.



Am Yisrael Chai»





View this post on Instagram

















+1 -0



просмотров: 54