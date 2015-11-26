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Вокалист DISTURBED — о важности голоса



David Draiman, продюсировавший пластинку TRIVIUM "Vengeance Falls", в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, слушает ли он сначала голос, перед тем как решить, браться ли за группу, или обращает внимание на что-то ещё:



«Всё зависит от того, к какому типу музыки вы относитесь. Очевидно, что если мы говорим о чём-то инструментальном, то это спорный вопрос. Но если вы говорите о песне с вокалом, а это 99,9 процентов всей музыки, в которой есть вокал, то я думаю, что любой продюсер, будь то я или кто-то другой, начнёт с вокала. Музыкальное полотно должно быть мощным, оно должно быть сложным, оно должно быть артистичным, оно должно рассказывать свою собственную историю, иметь свой собственный цвет и всё такое, но в конце концов люди запоминают хук. И обычно — обычно — не поймите меня неправильно, есть определённые случаи, когда существуют исключения, но в большинстве случаев вокал обеспечивает запоминаемость. На самом деле настолько, что я бы сказал, что большинство продюсеров склонны убирать музыкальные аспекты, чтобы подстроиться под вокал, если он настолько силён, что всё вокруг мешает. И я считаю, что если вы этого не делаете, то вы просто стреляете себе в ногу.



Не поймите меня неправильно — это как фокусная точка лазера; если у него нет остальной части машины, он не работает, и он нигде не будет таким мощным; он не превращается в лазер. Но когда у вас есть остальная часть машины, работающая с ней, она прожжёт вас насквозь».







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