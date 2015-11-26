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Disturbed

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23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

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11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a
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Вокалист DISTURBED — о важности голоса



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David Draiman, продюсировавший пластинку TRIVIUM "Vengeance Falls", в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, слушает ли он сначала голос, перед тем как решить, браться ли за группу, или обращает внимание на что-то ещё:

«Всё зависит от того, к какому типу музыки вы относитесь. Очевидно, что если мы говорим о чём-то инструментальном, то это спорный вопрос. Но если вы говорите о песне с вокалом, а это 99,9 процентов всей музыки, в которой есть вокал, то я думаю, что любой продюсер, будь то я или кто-то другой, начнёт с вокала. Музыкальное полотно должно быть мощным, оно должно быть сложным, оно должно быть артистичным, оно должно рассказывать свою собственную историю, иметь свой собственный цвет и всё такое, но в конце концов люди запоминают хук. И обычно — обычно — не поймите меня неправильно, есть определённые случаи, когда существуют исключения, но в большинстве случаев вокал обеспечивает запоминаемость. На самом деле настолько, что я бы сказал, что большинство продюсеров склонны убирать музыкальные аспекты, чтобы подстроиться под вокал, если он настолько силён, что всё вокруг мешает. И я считаю, что если вы этого не делаете, то вы просто стреляете себе в ногу.

Не поймите меня неправильно — это как фокусная точка лазера; если у него нет остальной части машины, он не работает, и он нигде не будет таким мощным; он не превращается в лазер. Но когда у вас есть остальная часть машины, работающая с ней, она прожжёт вас насквозь».

DISTURBED





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