Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 73
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Новое видео HOST 11
*TARJA TURUNEN о развитии 10
*REX BROWN о новом составе PANTERA 9
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 9
*Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна ... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 73
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



30 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы

26 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Если нас знают и помнят как "ooh-wah-ah-ah-ah"-группу, это же здорово!»

25 ноя 2022 : 		 DISTURBED не планировали кавер-версий

23 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями

21 ноя 2022 : 		 DISTURBED планируют меньше выступать

20 ноя 2022 : 		 Два члена DISTURBED пережили развод во время COVID-19

18 ноя 2022 : 		 Новое видео DISTURBED

17 ноя 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Сейчас непростые времена для туров»

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED — о появлении на альбоме Ann Wilson

14 ноя 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «В мире сейчас всё плохо»

28 окт 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

29 сен 2022 : 		 DISTURBED исполнили новую песню

29 сен 2022 : 		 DAN DONEGAN — о появлении на новом альбоме DISTURBED Ann Wilson

28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

20 сен 2022 : 		 Вокалист DISTURBED за ##### русалочку

24 авг 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

11 авг 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Будут кавер-версии! Или нет...»

7 авг 2022 : 		 Гитарист DISTURBED — о новом альбоме

24 июл 2022 : 		 DISTURBED сменили продюсера

18 июл 2022 : 		 DISTURBED исполнили новую песню

16 июл 2022 : 		 Новое видео DISTURBED

8 июл 2022 : 		 Вокалист DISTURBED гордится своим членом

3 июн 2022 : 		 DISTURBED обещают сюрприз

26 май 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о новом альбоме

25 май 2022 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

6 май 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Правительство не должно диктовать нам, что мы можем делать со своим телом, а что нет»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы



zoom
В рамках беседы с гитаристом DISTURBED Dan'ом Donegan'ом спросили, планирует ли группа перейти исключительно на синглы в будущем:

«Трудно дать ответ на этот вопрос. В прежние времена, в наше время, мы [переходили] с альбомов на кассеты, с кассет на компакт-диски, с компакт-дисков на MP3. Я знаю, что хардкор-фанаты любят иметь все варианты изданий.

Я не могу точно сказать, [к чему мы придем]. Я знаю, что, да, сегодняшняя обстановка, похоже, тяготеет к синглам и просто [выпуску] одной [песни] за раз. И для самих артистов обидно вкладывать свою кровь, пот и слезы, все это время, усилия и бюджеты в создание полноценного альбома, если семь песен не увидят свет — если ты выпустил только три сингла, а на альбоме у тебя 10 песен. Поэтому обидно думать, что вы вложили столько труда и усилий и столько же энергии в эти семь песен, которые, возможно, понравятся горстке хардкорных фанатов, но до которых средний слушатель, возможно, никогда не доберется. Так что это сложный выбор. Трудно сказать, что нас ждет в будущем. Посмотрим. Я не могу сказать, в какую именно сторону пойдем мы, но, похоже, что большинство движется именно в этом направлении».




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 229

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом