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Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы



В рамках беседы с гитаристом DISTURBED Dan'ом Donegan'ом спросили, планирует ли группа перейти исключительно на синглы в будущем:



«Трудно дать ответ на этот вопрос. В прежние времена, в наше время, мы [переходили] с альбомов на кассеты, с кассет на компакт-диски, с компакт-дисков на MP3. Я знаю, что хардкор-фанаты любят иметь все варианты изданий.



Я не могу точно сказать, [к чему мы придем]. Я знаю, что, да, сегодняшняя обстановка, похоже, тяготеет к синглам и просто [выпуску] одной [песни] за раз. И для самих артистов обидно вкладывать свою кровь, пот и слезы, все это время, усилия и бюджеты в создание полноценного альбома, если семь песен не увидят свет — если ты выпустил только три сингла, а на альбоме у тебя 10 песен. Поэтому обидно думать, что вы вложили столько труда и усилий и столько же энергии в эти семь песен, которые, возможно, понравятся горстке хардкорных фанатов, но до которых средний слушатель, возможно, никогда не доберется. Так что это сложный выбор. Трудно сказать, что нас ждет в будущем. Посмотрим. Я не могу сказать, в какую именно сторону пойдем мы, но, похоже, что большинство движется именно в этом направлении».







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