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Disturbed

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23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

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25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED

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29 авг 2019 : 		 Панорамное видео с выступления DISTURBED

23 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED
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|||| сегодня

DISTURBED хотят писать



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David Draiman в рамах недавнего интервью рассказал, что очень хочет писать:

«Я очень хочу писать с [другими ребятами из DISTURBED] во время простоя между [концертами]. У нас есть планы на этот счёт. У меня руки чешутся — у меня уже давно чешутся руки сделать это, вернуться к ребятам, которые стали моими партнёрами по сочинительству на всю жизнь».

На вопрос, нужно ли ему физически находиться в одном пространстве со своими коллегами по группе, чтобы работать над новой музыкой, Draiman ответил:

«Нет, но так всегда лучше. Я имею в виду, что вы можете делать это удалённо, но это никому не рекомендуется. У вас должны быть эмоции и энергия, и вы должны быть перед человеком в определённый момент... Всегда предпочтительнее работать лично».

DISTURBED





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Санчез


6 ноя 2021, 12:23		Если в новых песнях не будет его фирменного "У У А А А А!", тогда в топку

Ress


6 ноя 2021, 13:04		Может не надо? Какие-то тухлые у них альбомы после реюниона.

Санчез


6 ноя 2021, 13:10		Ress, тут согласен, но вдруг запишут годноту.

jesus666


6 ноя 2021, 13:25		Ждем Sickness Vol2

hansi_hrb


6 ноя 2021, 13:38		мне последний очень понравился например. Разве что кавер уебищный получился.

Санчез


6 ноя 2021, 13:41		hansi_hrb, +++++++++++++ насчет кавера, все малину портит.


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