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DISTURBED хотят писать



David Draiman в рамах недавнего интервью рассказал, что очень хочет писать:



«Я очень хочу писать с [другими ребятами из DISTURBED] во время простоя между [концертами]. У нас есть планы на этот счёт. У меня руки чешутся — у меня уже давно чешутся руки сделать это, вернуться к ребятам, которые стали моими партнёрами по сочинительству на всю жизнь».



На вопрос, нужно ли ему физически находиться в одном пространстве со своими коллегами по группе, чтобы работать над новой музыкой, Draiman ответил:



«Нет, но так всегда лучше. Я имею в виду, что вы можете делать это удалённо, но это никому не рекомендуется. У вас должны быть эмоции и энергия, и вы должны быть перед человеком в определённый момент... Всегда предпочтительнее работать лично».







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