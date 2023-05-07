7 май 2023



Образуй пару с вокалистом DISTURBED



Вокалист DISTURBED David Draiman подтвердил, что начал пользоваться Тиндером после развода и пытается так найти "правильную даму".



Пятого мая один из его подписчиков написал: «Лол, чувак, ты это видел?! Я отмечаю тебя, потому что считаю, что это подделка @davidmdraiman».



David быстро ответил: «Не подделка, лол. Это я».



Это побудило фаната написать: «Виноват, брат, что предположил», на что получил ответ:



«Все хорошо. Ты будешь удивлен. Такому парню, как я, трудно встретить подходящую женщину. Скажу тебе, до сих пор это было странно. Много мошенников. Пытаюсь понять, как ориентироваться на этой новой местности».

Not fake lol. ItвЂ™s me







All good. YouвЂ™d be surprised. ItвЂ™s hard for a guy like me to meet the right woman. IвЂ™ll tell you, itвЂ™s been weird so far. Lots of scammers. Trying to figure out how to navigate this new terrain.







I can get laid anytime I want if IвЂ™m willing to drop my standards, but my standards are quite high, and I wonвЂ™t dishonor myself that way. Looking for the RIGHT woman, not just ANY woman.









I just canвЂ™t fall asleep again.

Because IвЂ™m struggling with everything.

But I still live because I NEED to sing.

As I listen, to the voice inside my brain.

IвЂ™m going insane.

I need the soundвЂ¦of silence







pic.twitter.com/UYqE3iutic Hello darkness my old friend.I just canвЂ™t fall asleep again.Because IвЂ™m struggling with everything.But I still live because I NEED to sing.As I listen, to the voice inside my brain.IвЂ™m going insane.I need the soundвЂ¦of silence #insomniac





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