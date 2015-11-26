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Вокалист DISTURBED : «Мы начали писать, и выходит отлично!»



David Draiman поделился новостями о процессе работы над новым материалом:



«Мы провели последнюю неделю [или] две, разрабатывая довольно удивительный новый материал DISTURBED, которым мы очень довольны. Ничто так не вдохновляет, как живое выступление, и оно совершенно точно будто сломало печать. И теперь мы во всеоружии. Мы очень воодушевлены».



Что касается того, насколько далеко зашёл процесс сочинения песен DISTURBED на данный момент, он ответил:



«У нас есть примерно шесть-восемь структур песен и идей. Например, аккордовые последовательности и мелодии. Никакой окончательной лирики пока нет. Всё находится в зачаточном состоянии. Но мы уже можем сказать по сочетанию риффов, мелодий и ритмов, что многие из этих идей так же хороши или даже лучше, чем всё, что мы делали раньше. Всё это в духе традиционного DISTURBED — ритмично, мощно, синкопированно, гимноподобно. Это именно то, чего мы страстно желали!»







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