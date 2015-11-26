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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 99
*DISTURBED хотят писать 34
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 32
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!» 14
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Disturbed

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19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»
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|||| сегодня

Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»



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David Draiman поделился новостями о процессе работы над новым материалом:

«Мы провели последнюю неделю [или] две, разрабатывая довольно удивительный новый материал DISTURBED, которым мы очень довольны. Ничто так не вдохновляет, как живое выступление, и оно совершенно точно будто сломало печать. И теперь мы во всеоружии. Мы очень воодушевлены».

Что касается того, насколько далеко зашёл процесс сочинения песен DISTURBED на данный момент, он ответил:

«У нас есть примерно шесть-восемь структур песен и идей. Например, аккордовые последовательности и мелодии. Никакой окончательной лирики пока нет. Всё находится в зачаточном состоянии. Но мы уже можем сказать по сочетанию риффов, мелодий и ритмов, что многие из этих идей так же хороши или даже лучше, чем всё, что мы делали раньше. Всё это в духе традиционного DISTURBED — ритмично, мощно, синкопированно, гимноподобно. Это именно то, чего мы страстно желали!»

DAVID DRAIMAN: DISTURBED Is Working On





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