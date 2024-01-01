Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 22
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 12
*PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше ... 12
*AMORPHIS начнут запись в конце года 12
*IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был ... 11
*Новое видео BLAZE BAYLEY 10
*CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 22
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 12
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



18 фев 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

7 фев 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»

31 янв 2024 : 		 DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD

30 янв 2024 : 		 DISTURBED спели с вокалисткой PLUSH

29 янв 2024 : 		 13-летний поклонник спел с DISTURBED

24 янв 2024 : 		 Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»

22 янв 2024 : 		 Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED

13 янв 2024 : 		 Вокалистка HEART в новом видео DISTURBED

12 янв 2024 : 		 David встретил Sarah

7 дек 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

26 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

16 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!»

12 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

12 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!»

4 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

3 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED нашел пёселя

2 окт 2023 : 		 DISTURBED продали 336 000 билетов за лето

21 сен 2023 : 		 DISTURBED определились с новым синглом

5 сен 2023 : 		 Видео с выступления DISTURBED

3 сен 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

26 авг 2023 : 		 Вокалист DISTURBED готов с Тейлор Свифт в любое время суток

19 авг 2023 : 		 Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом

7 авг 2023 : 		 Видео с выступления DISTURBED

12 июл 2023 : 		 DISTURBED открыли тур
Показать далее
| - |

|||| 18 фев 2024

Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»



zoom
David Draiman поговорил с посольством Израиля в США в связи с ростом числа антисемитских инцидентов в США и остальном мире за последние четыре месяца после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября:

«Что придает мне силы, так это отсутствие другого выбора. Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным. Я чувствую себя прижатым к стене. Я отказываюсь капитулировать. Я отказываюсь подчиняться. Я отказываюсь быть запуганным и трусить. Это не очередной еврей с дрожащими коленками. Я никогда, никогда не капитулирую. Я никогда не поддамся террору. Я не дам им удовлетворения.

К сожалению, я вижу нисходящую спираль. Я вижу усиление хаоса. Я вижу рост антисемитизма на беспрецедентном для моего времени уровне. Я вижу, что на данный момент евреи не находятся в безопасности нигде в мире, не говоря уже об Эрец-Исраэль.

Страшно наблюдать за реакцией, которая, как я знал, наступит, и которая продолжает усиливаться, чем ближе мы подходим к захвату людей, тех, кто несет прямую ответственность за атаку, чем ближе мы к уничтожению ХАМАС и к тому, чтобы дать палестинскому народу шанс на реальное будущее, я думаю, дать шанс на реальное будущее всем нам. Мы должны освободить Газу от ХАМАСа. Мы должны вернуть наших заложников. Мы должны обратить вспять десятилетия программирования и индоктринации, в которых БАПОР [Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ] принимало участие и, по сути, было другой рукой ХАМАСа на протяжении большей части двух десятилетий на данный момент. Они — часть проблемы, и уж точно не часть решения. Должен быть лучший способ. Должен быть.

Единственный способ добиться настоящего мира — это если следующее поколение не будет учиться ненависти с самого рождения. Я думаю, что чем ближе мы будем к реальной победе, тем, надеюсь, больше невинных жизней будет спасено в процессе, потому что никто этого не хочет.

ХАМАС хочет, чтобы невинные погибли. В этом и заключается вся стратегия этой войны. Именно в этом заключается вся стратегия суровости и варварства нападения. Они хотели убедиться, что мы наступим в полную силу, чтобы у них были жертвы среди мирного населения, которое они используют в качестве живого щита, чтобы они могли еще раз сыграть роль жертвы на мировой арене, после того как они совершат величайшую резню евреев со времен Холокоста.

На данный момент другого пути нет».

We had the honor of speaking with lead singer of @Disturbed, @davidmdraiman and giving him dog tags from the hostage family forum.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом