18 фев 2024



Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»



David Draiman поговорил с посольством Израиля в США в связи с ростом числа антисемитских инцидентов в США и остальном мире за последние четыре месяца после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября:



«Что придает мне силы, так это отсутствие другого выбора. Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным. Я чувствую себя прижатым к стене. Я отказываюсь капитулировать. Я отказываюсь подчиняться. Я отказываюсь быть запуганным и трусить. Это не очередной еврей с дрожащими коленками. Я никогда, никогда не капитулирую. Я никогда не поддамся террору. Я не дам им удовлетворения.



К сожалению, я вижу нисходящую спираль. Я вижу усиление хаоса. Я вижу рост антисемитизма на беспрецедентном для моего времени уровне. Я вижу, что на данный момент евреи не находятся в безопасности нигде в мире, не говоря уже об Эрец-Исраэль.



Страшно наблюдать за реакцией, которая, как я знал, наступит, и которая продолжает усиливаться, чем ближе мы подходим к захвату людей, тех, кто несет прямую ответственность за атаку, чем ближе мы к уничтожению ХАМАС и к тому, чтобы дать палестинскому народу шанс на реальное будущее, я думаю, дать шанс на реальное будущее всем нам. Мы должны освободить Газу от ХАМАСа. Мы должны вернуть наших заложников. Мы должны обратить вспять десятилетия программирования и индоктринации, в которых БАПОР [Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ] принимало участие и, по сути, было другой рукой ХАМАСа на протяжении большей части двух десятилетий на данный момент. Они — часть проблемы, и уж точно не часть решения. Должен быть лучший способ. Должен быть.



Единственный способ добиться настоящего мира — это если следующее поколение не будет учиться ненависти с самого рождения. Я думаю, что чем ближе мы будем к реальной победе, тем, надеюсь, больше невинных жизней будет спасено в процессе, потому что никто этого не хочет.



ХАМАС хочет, чтобы невинные погибли. В этом и заключается вся стратегия этой войны. Именно в этом заключается вся стратегия суровости и варварства нападения. Они хотели убедиться, что мы наступим в полную силу, чтобы у них были жертвы среди мирного населения, которое они используют в качестве живого щита, чтобы они могли еще раз сыграть роль жертвы на мировой арене, после того как они совершат величайшую резню евреев со времен Холокоста.



На данный момент другого пути нет».









We had the honor of speaking with lead singer of @Disturbed @davidmdraiman and giving him dog tags from the hostage family forum.





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