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Disturbed

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|||| 26 авг 2023

Вокалист DISTURBED готов с Тейлор Свифт в любое время суток



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David Draiman в недавнем интервью признался, что с удовольствием бы замутил что-то вместе с Тейлор Свифт:

«Я считаю её безумно талантливой. Я бы с удовольствием сотрудничал с Тейлор, если бы она когда-нибудь захотела, я готов в любое время суток.

Я уже говорил это раньше и скажу ещё раз: я уверен, что она гениальная женщина. Я думаю, что она, как я уже сказал, один из величайших авторов песен нашего времени. Мне нравится её смелость. Мне нравится, что она выходит на сцену перед десятками тысяч визжащих молодых фанаток, играет на настоящем инструменте, поёт вживую и выглядит по-настоящему. Я к тому, что в поп-жанре есть немало людей, которые до сих пор делают это так, как она: Пинк, Леди Гага. Многие из них обладают огромным талантом и великолепным мастерством, и она, безусловно, очень хороша. Я испытываю к ней только глубочайшее уважение!»




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26 авг 2023
O
Old Nothing
У Тейлор Свифт хайр чото как у российских женщин эпохи ранней демократии начала 90-х. Совпадение?
26 авг 2023
G
Gustaff
Так она деревенщина американская, чего ждать-то?
26 авг 2023
gravitgroove
ух! будто он элита и Ален Делон.

просмотров: 635

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