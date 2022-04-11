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Disturbed

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Вокалиста DISTURBED критикуют за поверхностность суждений



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Фронтмен DISTURBED David Draiman подвергся критике в социальных сетях за то, что предложил слишком упрощённое решение кризиса студенческих кредитов.

Очевидно, в ответ на новости о том, что федеральный мораторий на выплату студенческих кредитов, который должен был закончиться в следующем месяце, был продлен до 31 августа, Draiman поделился политической карикатурой 2019 года от Рика Макки, штатного карикатуриста газеты The Augusta Chronicle. На карикатуре профессор стоит возле огромной белой доски и с помощью указки объясняет студенту двухэтапное решение кризиса студенческих долгов: «1. Вы взяли кредит. 2. Выплатите его».

Как и ожидалось, твит Draiman'а вызвал крайне негативную реакцию со стороны многих его подписчиков, некоторые из которых направили свой гнев на его группу.

«Мы все должны просто подтянуться и продать 17 миллионов пластинок, издавая ртом обезьяньи звуки», — написал один человек.

«Давненько ты не был так актуален. Наверное, в торговом центре тебя принимают за Рогана», — написал другой пользователь в Твиттере.

«Как хорошо, что я ненавидел DISTURBED в детстве. Знал, что на это есть причина», — написал третий пользователь.

«Чувак из протухшей группы, у которого больше денег, чем большинство людей когда-либо увидят, говорит бедным людям, чтобы они просто "вернули свои непосильные долги"», — написал четвёртый пользователь в Твиттере.

Несколько других пользователей Твиттера также осудили 49-летнего Draiman'а за то, что он использовал свою фотографию без рубашки в качестве фото профиля.

«Смешно слышать это от чувака, на котором даже рубашки нет на фото», — написал один человек.

«Тебе почти 50", — добавил другой пользователь.

В ответ на критику своей фотографии в Твиттере David написал: «Мне было удобно lol. Не уверен, почему это кажется смешным, но давай, обломись».

Одним из тех, кто, похоже, был согласен с мнением Draiman'а, стал бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens, который написал:

«Они собираются расплатиться по моей ипотеке? Я тоже этого жду».

Почти 46 миллионов американцев имеют долги в размере 1,6 триллиона долларов по федеральным студенческим кредитам.

DISTURBED




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 апр 2022
g
gravitgroove
Да он просто эксгибиционист, ну, либо выходит из тени латентности в тотальный каминг-аут, поближе к яичкам старины Хэлфорда, а политическое разглагольствование - это временное, чтобы привлечь больше свидетелей сего действа.
11 апр 2022
YNWA
Я всё удивляюсь, что кому-то есть дело то всяких дебилов, которые тявкают в твиттере. 




















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