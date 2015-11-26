27 дек 2021



Вокалист DISTURBED о новом материале



David Draiman в рамках недавней беседы с SiriusXM рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Эта неделя была просто потрясающей для лагеря DISTURBED — просто потрясающей! Мы писали, и это здорово — просто здорово. Это DISTURBED старой школы. Это грув, это мощь, это свирепость, это полисинхронизация — это все то, благодаря чему люди знают нас с первого дня. Мы очень хотели вернуться к тому, с чего начали — к нашему, так сказать, мясу и картошке. На этой неделе у нас появилось шесть новых идей для песен. Две из них у нас в загашнике. Мы собираемся начать их реальную запись где-то после Нового года, и мы невероятно взволнованы. Материал грандиозный!»







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