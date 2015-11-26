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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 139

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 51
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
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Disturbed

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27 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED о новом материале

1 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD

24 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»

23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED
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|||| 27 дек 2021

Вокалист DISTURBED о новом материале



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David Draiman в рамках недавней беседы с SiriusXM рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Эта неделя была просто потрясающей для лагеря DISTURBED — просто потрясающей! Мы писали, и это здорово — просто здорово. Это DISTURBED старой школы. Это грув, это мощь, это свирепость, это полисинхронизация — это все то, благодаря чему люди знают нас с первого дня. Мы очень хотели вернуться к тому, с чего начали — к нашему, так сказать, мясу и картошке. На этой неделе у нас появилось шесть новых идей для песен. Две из них у нас в загашнике. Мы собираемся начать их реальную запись где-то после Нового года, и мы невероятно взволнованы. Материал грандиозный!»

DAVID DRAIMAN On DISTURBED's New Music: 'We Really Wanted To Go Back To Where We Came From'





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